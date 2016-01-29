Депутаты предлагают дополнительно выделить на зарплаты шахтерам 350 миллионов

Депутаты предлагают дополнительно направить на зарплаты шахтерам в текущем году 350 миллионов гривень из бюджета путем перераспределения средств, предусмотренных для реструктуризации угольной и торфодобывающей промышленности.

Соответствующий законопроект №3813 "О внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" относительно государственной поддержки государственных угледобывающих предприятий" подали депутаты Михаил Бондарь и Игорь Гузь (оба – "Народный фронт") на рассмотрение парламентского комитета по вопросам бюджета.

Как указывается в пояснительной записке к документу, дополнительные 250 миллионов гривень предлагается перенаправить на программу "Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции", а еще 100 миллионов гривень - на программу "Государственная поддержка строительства шахты №10 "Нововолынская". Сделать это предлагается за счет уменьшения расходов на 350 миллионов гривень по бюджетной программе "Реструктуризация угольной и торфодобывающей промышленности".

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Авторы законопроекта утверждают, что из-за недостаточного финансирования угольной отрасли возникла задолженность по заработной плате шахтерам, которая на сегодня составляет 840 миллионов гривень. Задолженность по заработной плате за 2015 год составляет 629,6 миллиона гривень. И именно эта задолженность будет покрыта из бюджета, однако это не решает проблему задолженности, которая сформируется по итогам 2016 года. Поэтому депутаты предлагают перенаправить средства для своевременной выплаты зарплаты шахтерам в 2016 году.

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обещает погасить всю задолженность по заработной плате за ноябрь-декабрь прошлого года перед горняками государственных угольных предприятий в феврале-марте 2016 года.