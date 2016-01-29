Иран увеличит экспорт нефти до 2-летнего максимума

Экспорт нефти из Ирана в январе и феврале вырастет более чем на 20 процентов по сравнению со среднесуточным показателем прошлого года до двухлетнего максимума, сообщает Reuters.

"Среднесуточные поставки составят около 1,5 миллиона баррелей в январе и 1,44 миллиона в феврале, причем январский показатель - максимальный с февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после отмены международных санкций в начале года правительство Ирана распорядилось увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, чтобы повысить поставки на уже переполненный мировой рынок. Аналитики оценивают избыток нефти на рынке примерно в 1 миллион баррелей в сутки.

"Все ожидали, что Иран как можно быстрее повысит экспорт. Он может это сделать, потому что у него много нефти в плавучих хранилищах", - сказал управляющий рисками Mitsubishi Corp Тони Нунан.

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Иран хранит в танкерах около 40 миллионов баррелей нефти. В основном это сверхлегкая нефть, также называемая конденсатом.

Основным рынком сбыта для Ирана пока является Азия, потому что поставки в Европу могут вырасти только после того, как иностранные судовладельцы решат вопрос со страхованием иранских грузов.

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В январе среднесуточные отгрузки в Азию составят 1,24 миллиона баррелей, а в феврале - 1,2 миллиона. В частности, в Китай Иран планирует отгружать в феврале в среднем 504 тысяч баррелей в сутки, что на 5 процентов ниже, чем в январе, а в Индию - 303 тысячи баррелей в сутки, на 66 процентов больше, чем в январе. Отгрузки в Японию и Южную Корею, вероятно, снизятся с достигнутого в январе многомесячного максимума.