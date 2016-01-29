В России готовят отмену налоговых льгот для нефтяных компаний

Министерство финансов России готовит налоговую реформу, в результате которой нефтяным компаниям придется платить больше налогов на добычу с некоторых месторождений, согласно трем чиновникам и черновому варианту реформы, сообщает Reuters.

"Успех реформы зависит от того, способно ли министерство финансов, призывающее к затягиванию поясов в ходе экономического спада, противостоять могущественному нефтяному лобби, просящему помощи вместо повышения налогов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реформа фактически отменяет налоговые льготы на некоторые месторождения, сказали изданию чиновники министерства финансов и министерства энергетики на условиях анонимности. По их словам, речь теоретически идет о всех новых месторождениях.

Сейчас налоговые льготы распространяются на 198 месторождений, как новых, так и уже действующих, по данным Vygon Consulting. Льготами на разработку новых месторождений пользуются, в частности, Сургутнефтегаз и Газпромнефть.

Отмена льгот - это лишь часть реформы налогообложения нефтяных компаний. В ее ходе предлагается дополнить два действующих сейчас основных налога - на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортную пошлину - налогом на добавленный доход.

В настоящее время суммарная ставка НДПИ и таможенной пошлины в России составляет для всех месторождений 42 процента от цены нефти и 10 процентов - для тех, у кого есть льготы. Ставка по этим налогам будет равна нулю для новых месторождений до момента возврата инвестиций, подсчитал главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

При новой системе, после того как инвестиции в месторождения окупятся, суммарная ставка налога на все месторождения составит 40 процентов, вне зависимости от того, есть ли у них сейчас льготы или нет. Плюс к этому придется платить 70 процентов от положительного денежного потока.

Президент России, чьи сторонники занимают ключевые должности в нефтяной отрасли, ранее обещал не повышать налоги до 2018 года. Но в прошлом году под давлением низких цен на нефть и западных санкций правительству пришлось сделать исключение, и оно де-факто повысило налоги на нефтяные компании, отложив обещанное снижение экспортной пошлины.

Министерство финансов РФ утверждает, что нефтяные компании могут платить еще больше.

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"На фоне всех других отраслей, страдающих сейчас из-за кризиса, нефтяные компании могут рассматриваться как жирные коты, так что нет никакого смысла продолжать страховать их доходы различными льготами", - объясняет один из чиновников, не связанный с министерством финансов.

Нефтяные компании получают доходы в долларах, но их основные расходы в рублях, поэтому они оказались в выигрыше от падения курса рубля, а также от особенности налоговой системы - налоги снижаются как процент от выручки по мере падения цен на нефть.

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Средний рублевый доход добывающего сегмента вырос примерно на 30 процентов по сравнению с августом 2014 года, согласно расчетам московского нефтегазового центра Ernst&Young.