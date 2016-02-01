Итальянский подрядчик подал иск против "Газпрома" из-за срыва строительства "Южного потока"

Saipem требует от него €759 млн, следует из материалов для инвесторов итальянского подрядчика, передает РБК.

South Stream Transport — оператор строительства подводной части «Южного потока», который должен был пройти по дну Черного моря в обход Украины, но так и не был реализован.

Компания уточняет, что эта жалоба может быть включена в общий иск о взыскании убытков за расторжение контракта и неустойки с дочерней структуры «Газпрома», сумма ущерба подсчитана еще не полностью. Уже 15 декабря South Stream Transport был уведомлен о готовящемся арбитражном процессе, следует из материалов Saipem.

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Представитель South Stream Transport передал РБК через официального представителя «Газпрома», что компания получила уведомление от Saipem о подаче иска в арбитраж из-за спора по контракту на строительство «Южного потока». South Stream Transport пытался договориться об урегулировании спора мирным путем, но итальянский подрядчик решил судиться, добавил он.

South Stream Transport намерен защищать свои интересы и полностью оспаривает претензии Saipem, утверждает представитель компании. Детали судебного процесса представитель South Stream Transport комментировать отказался.

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Напомним, Москва заморозила проект строительства газопровода "Южный поток" в декабре 2014 года. Компания Saipem, которая контролируется государственной нефтедобывающей итальянской компанией Eni SpA, была главным подрядчиком "Южного потока". 8 июля принадлежащий "Газпрому" оператор South Stream Transport B.V. расторг заключенный с Saipem контракт на строительство первой нитки морского участка газопровода "Южный поток". Ранее "Газпром" приостановил работы по восточной ветке газопровода "Южный коридор", который изначально предназначался для подачи газа в "Южный поток", а после отказа от проекта - в "Турецкий поток".