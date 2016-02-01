Статданные из Китая обвалили цены на нефть

Мировые цены на нефть в понедельник вернулись к отрицательной динамике после публикации слабых статистических данных Китая, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 07:11 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,51% - до 35,44 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,20% - до 33,23 доллара за баррель.

Согласно опубликованным докладу, январский показатель индекса деловой активности производственного сектора Китая снизился до 49,4 с 49,7 пункта в декабре. Этот показатель стал самым низким с августа 2012 года. Рост индекса выше уровня в 50 пунктов сигнализирует об оживлении в отрасли, а показатель ниже 50 пунктов - о стагнации или снижении активности.

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"Эти слабые данные, вероятно, снова вернут рынок к тенденции на понижение, так как указывают на дальнейшее падение цен на рынке на этой неделе", - цитирует издание The Wall Street Journal аналитика Phillip Futures Даниэля Анга (Daniel Ang).