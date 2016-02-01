Беларусь с 1 февраля снова снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 февраля снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передают "Белорусские новости".

Решение закреплено постановлением Совета министров от 27 января 2016 года.

Читайте такжеУкраина временно отменила ограничения на импорт из БеларусиСтавка экспортной пошлины на сырую нефть понижена с 73,3 до 52 долларов США за одну тонну.

Пошлина на прямогонный бензин снизилась с 52 до 36,9 доллара, на товарные бензины — с 44,7 до 31,7 доллара США за тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составляет 20,8 доллара США за тонну. Такая же пошлина установлена и в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, были понижены 1 января 2016 года.