Оптовые цены на ДТ за неделю снизились почти на 17%

В Украине дизельное топливо, реализуемое в крупном оптовом объеме, с 19 по 26 января текущего года подешевело на 16,8% - до 15 350 гривень/тонна.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков (Госвнешинформ) со ссылкой на данные прайс-листа Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Также сообщается, что стоимость бензина А-95 и А-92 за указанный период снизилась на 300 гривень - до 20 600 гривень/тонна и до 19 200 гривень/тонна соответственно.

"На протяжении последней недели стоимость топлива на внутреннем рынке Украины снизилась как в оптовой торговле, так и в рознице", - отмечают эксперты.

По их данным, в розничной торговле на внутреннем рынке Украины бензин А-95, ДТ и сжиженный газ потеряли в цене незначительно - в среднем 3-6 копеек/литр.

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Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и ключевые нефтетрейдеры Украины 13 января договорились, что цены на бензин и дизельное топливо в Украине должны отреагировать на падение стоимости нефти в мире в течение двух недель.

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22 января премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе совещания по вопросам ценообразования на рынке нефтепродуктов обратился к главе Антимонопольного комитета с требованием выяснить, имели ли место факты ценового сговора на рынке нефтепродуктов Украины, начать расследование, а также "помочь исключительно рыночными методами установить честные и прозрачные правила игры на рынке нефтепродуктов".