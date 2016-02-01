Одна из крупнейших частных компаний в Украине покупает 70% "Куб-Газа"

Одна из крупнейших в Украине частных нефтегазодобывающих компаний Burisma, в состав правления которой входят сын вице-президента США Хантер Байден и экс-президент Польши Александр Квасьневский, покупает у Serinus Energy 70-процентную долю в компании "Куб-Газ", разрабатывающей газовые месторождения в Луганской области, говорится в сообщении компании.

"Группа компаний Burisma приняла решение об увеличении инвестиций в Украину и расширении своей деятельности. Компания Resano Trading LLC, которая является частью группы Burisma, подписала соглашение и находится в процессе закрытия сделки с канадской публичной компаний Serinus Energy Inc. о приобретении 70% компании ООО "Куб-Газ", - говорится в сообщении компании.

При этом сумму сделки компания Burisma не уточняет.

Ранее, в конце декабря 2015 года, Serinus Energy на сайте Варшавской фондовой биржи сообщила, что продала неназванной компании часть своих активов в Украине за 30 миллионов долларов.

Serinus Energy сообщила, что продала 70-процентную долю в компании "Куб-Газ". Сделку планировалось закрыть до 31 января 2016 года.

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Справка УНИАН. Burisma Holdings - частная нефтегазодобывающая компания с активами в Украине. На энергетическом рынке работает с 2002 года. Cегодня в портфеле компании имеются разрешения на разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах.

Как указано на корпоративном сайте компании, по итогам 2015 года Burisma заняла 30% долю рынка частной газодобычи в Украине.

Весь указанный объем компания реализует на внутреннем рынке Украины как через трейдеров, так и непосредственно конечным потребителям.

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Burisma Holdings в 2008 году приобрела добывающие компании "Эско-Пивнич" и "Пари", в 2012-м получила разрешения на покупку "Первой украинской нефтегазовой компании" и компании "Нафтогаз Гарант".