Цена российской нефти Urals только за январь рухнула почти на 40%

Средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, в январе 2016 года снизилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $28,75 за баррель, передает Газета.RU.

В январе 2015 года средняя цена нефти Urals составляла $46,58 за баррель.

Читайте такжеОптовые цены на бензин в США упали ниже $1 за галлон впервые с 2009 годаВ декабре 2015 года средняя цена нефти этой марки составила $36,42 против $42,11 за баррель в ноябре.

В 2015 году среднегодовая цена нефти Urals сложилась на уровне $51,23, снизившись к показателю предыдущего года почти в два раза.

Официальный прогноз Минэкономразвития по цене на нефть на этот год пока составляет $50 за баррель, однако власти уже заявили, что будут корректировать прогнозы исходя из текущих реалий.

Ранее сообщалось, что в правительстве оценивают риски падения нефти Urals до $25 за баррель.