В "Газпроме" решили рекордно увеличить поставки газа в Европу

"Газпром" в 2016 году планирует увеличить поставки газа в страны дальнего зарубежья до 162,6 миллиарда кубометров, превысив, таким образом, рекордный показатель 2013 года (161,5 миллиарда кубометров), сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что в 2017 году объем поставок газа в Европу и Турцию планируется довести до 166,1 миллиарда кубометров, а в 2018 году - до 166,3 миллиарда кубометров. При этом наибольший прирост должны обеспечить поставки газа по трубопроводу "Северный поток", связывающему Россию с Германией.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что в 2015 году компания увеличила объемы поставок газа в дальнее зарубежье на 8%, доведя их до 159,4 миллиарда кубометров.

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"В абсолютном выражении экспорт вырос на 11,8 миллиарда кубометров, что сопоставимо с годовыми объемами поставок "Газпрома" в такие страны, как Франция - 9,7 миллиарда кубометров в 2015 году и Великобритания - 11,1 миллиарда кубометров", - заявил Миллер.

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По данным "Газпром экспорта", основной объем российских поставок газа в дальнее зарубежье уходит на рынки западноевропейских стран и Турции.