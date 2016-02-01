Украина в январе сократила импорт газа из Словакии на 17%

Украина в январе 2016 года сократила на 17% импорт природного газа с территории Словакии, поставки из которой покрывают на сегодняшний день около 90% потребностей Украины в импортном топливе, - до 0,833 млрд куб. м с 1,004 млрд куб. м в январе 2015 года, свидетельствуют данные оператора словацкой ГТС – компании Eustream.

При этом, по данным компании, в декабре 2015 года Украина импортировала из Словакии 0,358 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долл. за тыс. кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский «Газпром».

НАК «Нафтогаз Украины» в результате проведенных в декабре-январе тендеров законтрактовал 1,7 млрд куб. м природного газа до марта 2016 года у пяти европейских компаний за счет 300 млн долл. кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития.

Как отметили в «Нафтогазе», стоимость природного газа варьируется от 188 до 211 долл. за тыс. куб. м.