На украинских ТЭС сократились запасы угля

Запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций с 25 января по 1 февраля сократились на 2 тысячи тонн, – до 872,6 тысячи тонн, говорится в сообщении госкомпании "Укрэнерго".

Согласно сообщению, запасы угля всех марок на складах ТЭС за указанный период сократились до 2,205 миллиона тонн с 2,222 миллиона тонн.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 27 ноября назвал недостаточными имеющиеся запасы угля в Украине и потребовал от профильных чиновников предоставить план четких мер по обеспечению стабильной работы энергосистемы страны в условиях дефицита топлива.

Резервным источником поставок был выбран антрацитовый уголь из Южно-Африканской Республики, который Украина закупала в 2015 году. В текущем отопительном сезоне первый балкер BULK CHINA с углем из ЮАР в объеме 168 тысяч тонн прибыл в морпорт "Южный" 5 декабря.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, госкомпания "Центрэнерго" закупила первую партию южноафриканского угля по цене 57 долларов за тонну.

Прибытие следующей партии угля из ЮАР ожидается 4-5 февраля 2016 года.