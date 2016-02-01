Яценюк: Украина подала жалобу на "Северный поток-2", требует закрыть проект

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

«Этот проект должен быть не просто пересмотрен, а закрыт, – цитирует Яценюка пресс-служба правительства. – Мы уверены, что этот проект не имеет ничего общего с экономикой. Это полностью политический проект. Мы обращаемся к Секретариату энергетического сообщества и Европейской комиссии начать расследование и прекратить этот антиевропейский, антиукраинский, антисловацкий, антипольский проект, а также не позволить России переиграть нас».

Яценюк подчеркнул, что задача Украины и ее западных партнеров – создать прозрачный и конкурентный европейский газовый рынок. В этом контексте он напомнил, что в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо Киев и Братислава дали четкий сигнал мировому сообществу о том, что проект «Северный поток – 2» должен быть закрыт. «Если мы объединимся и будем говорить в один голос, мы победим в этой борьбе», – сказал Яценюк.

Ранее глава украинского правительства заявлял о том, что проект «Северный поток – 2» может лишить Украину, Словакию и Польшу доходов от транзита топлива, а весь Европейский Союз – энергетической независимости. По мнению Яценюка, если Россия и некоторые западные компании построят «Северный поток – 2», то это лишит Украину 2 млрд долл. прибыли, Словакию – 0,8 млрд долл., Польшу – 0 ,4 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром», Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток – 2». В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта – Торжок-2», который обеспечит поставку газа по газопроводу «Северный поток – 2» для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.

26 ноября правительства 10 европейских стран обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором заявили, что проект строительства "Северного потока – 2" противоречит интересам ЕС. Документ подписали главы правительств Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Они призвали провести тщательную проверку проекта газопровода и широкое обсуждение «Северного потока – 2».

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Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоханнес Хан уверяет, что проект строительства газопровода "Северный поток – 2" будет тщательно проверен на соответствие европейскому законодательству.