Вице-премьер Словакии: "Северный поток-2" - это политический проект, направленный против Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лайчак сказал во время встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком сегодня в Киеве.

"Северный поток-2" - да, это политический проект, и никакого другого основания для него я не вижу. В декабре в ЕС мы это обсуждали, и важное судебное решение в отношении этого проекта, насколько это соответствует Третьему энергопакету и энергетическому законодательству ЕС", - сказал он.

По словам Лайчака, этот проект направлен против Украины, а ЕС стремится диверсифицировать энергетический сектор.

"Поэтому мы здесь с вами на одной дороге... Да, мы едины в этом вопросе и будем говорить в унисон", - добавил Лайчак.

Как сообщал УНИАН, глава крупнейшей в Украине государственной энергокомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает, что строительство газопровода «Северный поток–2», который «Газпром» намерен реализовать совместно с рядом европейских компаний, уничтожит маршрут транспортировки природного газа в ЕС.

Проект «Северный поток–2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

В начале сентября 2015 года «Газпром», Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток–2». В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта–Торжок-2», который обеспечит поставки газа по газопроводу «Северный поток–2» из России в Европейский Союз в обход Украины.

Читайте такжеЯценюк: Украина подала жалобу на "Северный поток-2", требует закрыть проект

26 ноября 2015 года правительства 10 европейских стран обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором заявили, что проект строительства "Северного потока-2" противоречит интересам ЕС. Документ подписали главы правительств Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Они призвали провести тщательную проверку проекта газопровода.

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заверил, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" будет тщательно проверен на соответствие европейскому законодательству.

Читайте такжеВ "Газпроме" решили рекордно увеличить поставки газа в Европу

Европарламент 21 января 2016 г. принял резолюцию, в которой призвал страны-члены ЕС не допустить строительства газопровода «Северный потік2», а также полностью использовать транзитный потенциал Украины, по территории которой ежегодно в Европу поставляется около 40% от общего объема российского газа.

Сегодня, 1 февраля, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина подала иск в Секретариат Энергетического сообщества относительно проекта «Северного потока -2» с требованием прекратить его реализацию.