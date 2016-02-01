Bloomberg: Четыре теории о том, как нефть загипнотизировала мировой фондовый рынок

Об этом пишут Дэни Бургер и Оливер Реник в статье "Четыре теории о том, как нефть загипнотизировала мировой фондовый рынок", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Чтобы понять, почему нефть оказывает такое магическое действие, нужно нечто большее, чем академические исследования. Важна причина. В 2016 году из запасов США исчезли почти $ 1,6 трлн. Если нефть на это повлияла, интересно было бы знать, почему.

Вот четыре теории о том, что лежит в основе связи. Они варьируются от прямого экономического сигнала до спекуляций, нефть грозит разрушить все, в том числе и финансовую систему. Ни одна из теорий не может быть названа авторитетной; вполне возможно, что что-то совершенно другое заставляет нас думать, что нефть и акции взаимосвязаны. Но на этой неделе владельцы акций чаще всего цитировали именно эти гипотезы.

1) Экономика

Теория: нефтетрейдеры уже разузнали информацию о направлении мировой экономики, и снижение цены на нефть указывает на то, что мир погружается в рецессию. Это уже учли на бирже США, но, возможно, они сами пришли к такому выводу.

"Нефть – показатель мирового спроса и роста, и существует мнение, что изменения цен отражают изменения в мировой экономике", - говорит Майкл Эрон, главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors' U.S. Intermediary Business. "Трудно сказать, кто на кого влияет, но очевидно, что оба указывают на опасения по поводу мировой экономики".

Скептики скажут, что падение нефти – это проблема перепроизводства: спрос должен уменьшиться и сигнализировать об обвале мировой экономики. Существуют опасения по поводу сокращения аппетитов Китая, но медведи по-прежнему связывают спад нефти с беспокойством по поводу спроса.

2) Кредит

Теория: цена на нефть поддерживает стоимость многих корпоративных облигаций и кредитов, и ее 57-процентное снижение с июня станет началом серии невыплат, которые приведут к банкротству хедж-фондов и банков. Энергетика составляет существенную долю рискованных облигаций: 19 процентов индекса доходности агентства Bloomberg, что составляет $ 284,1 млрд.

"Основные риски банков связаны не с обычной розничной торговлей, а с нефтью", - говорит Эндрю Бреннер, руководитель отдела в National Alliance Capital Markets (Нью-Йорк). "Добыча сланцевой нефти и сложившаяся ситуация принесли высокие доходы; банки дали энергетике большие кредиты, поэтому у нас есть высокодоходный цикл и финансовый цикл".

Уровень невыплат в нефтяной промышленности может достичь примерно 15 процентов в этом году, уровень общего корпоративного дефолта вырос до 7 процентов, по данным BCA Research Inc. Это почти вдвое выше, чем в середине 1980-х годов, когда коррекция цен на нефть резко повысила уровень невыплат в энергетическом секторе. Кроме того, энергетические компании "на крючке" в $ 190 млрд, или 2 процента всех банковских кредитов, сообщают в ВСА.

Если цены останутся ниже $ 30 за баррель, небольшие энергетические компании, которые заняли средства для финансирования проектов, могут быть не в состоянии погасить свои долги или направить деньги акционерам. Опасность существует также вне сферы энергетики и финансов: банки могут отреагировать путем ужесточения кредитных линий, что увеличит кредитный кризис. Этот страх стимулирует распродажи акций.

3) Инвестиции

Теория: Энергетические и сырьевые компании нанимают много людей и строят экономику США, и когда они остановятся, пострадает прибыль в пределах и за пределами отрасли.

"Энергетика была самой быстрорастущей частью экономики США после финансового кризиса, и теперь она меняет направление. Предприятия закрыты, люди уволены", - сказал Ник Серджен, главный экономист и старший инвестиционный консультант в Fort Washington Investment Advisors Inc. "Некоторые люди начинают беспокоиться, что это может распространяться как кризис субстандартного кредитования. Тогда люди говорили, что он слишком мал, и ему не стоит придавать значения, а затем мы узнали о связях, о которых даже не догадывались".

Теоретически дешевая нефть выгодна магазинам и ресторанам, но акции принимают во внимание деловые расходы, многие из которых привязаны к товарам. В 2014 году на энергетический сектор приходилась почти треть капитальных расходов S & P 500, согласно данным, собранным агентством Bloomberg. В том году средняя энергетическая компания потратила на капиталовложения $ 5,7 млрд, в сравнении с общим индексом в $1.5 трлн.

Работа в таких областях, как добыча, фракинг и оборудование составляет 0,4 процента от общей занятости в США, и 1,6 процента реальной добавленной стоимости, сообщают в ВСА. Инвесторы обеспокоены тем, что вклад энергетического сектора в экономику США испарится, из-за снижения цен на нефть, сказал Серджен.

4) Убыточная торговля

Теория: крупнейшие мировые инвесторы вынуждены продавать все, что не подкреплено, чтобы компенсировать удар от падения цен на нефть. После неудачи в операциях на товарной бирже, инвесторы могут перейти к акциям и приступить к срочной продаже.

"Если у вас есть портфель мульти-активов, и вы ищете возможность снизить риски и у вас есть проблемы в одном секторе, вы будете пытаться продать другие, чтобы снизить общий профиль риска", - говорит Кришна Мемани, директор по инвестициям в Oppenheimer Funds Inc. (Нью-Йорк). "Кредитные и нефтяные рынки близки к краху, но акции достигли своих максимумов. Что вы сделаете, чтобы уменьшить риск? Вы перейдете к акциям".

Одним из крупных продавцов могут выступить богатые нефтью страны от Ближнего Востока до Латинской Америки, на долю которых приходится около 5-10 процентов мировых активов. После нескольких лет использования нефтяных денег для покупки активов, теперь они их продают. Нефтедоллары просто льются из таких инвестиционных учреждений, как суверенные инвестиционные фонды, стабилизационные фонды, фонды развития и из валютных резервов, хранящихся в центральных банках.

По данным Royal Bank of Scotland Group Plc, валовой поток нефтедолларов в мировой экономике в прошлом году упал до всего лишь $ 200 млрд, по сравнению с почти $ 800 млрд в 2012 году.