АМКУ видит признаки сговора на рынке нефтепродуктов – начал расследование

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о ценовом сговоре между собственниками сетей АЗС при розничной реализации светлых нефтепродуктов, говорится в сообщении комитета.

Как отметили в АМКУ, стремительное падение мировых цен на нефть в 2015 году и начале 2016 года привело к снижению стоимости бензинов и дизельного топлива на европейских рынках.

«В то же время ценовая политика отечественных операторов рынка не в полной мере коррелируется с изменениями факторов, влияющих на ценообразование», - говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, если средние розничные цены на дизельное топливо снижались, то средние розничные цены на бензин А-95 в течение последних 4 месяцев были практически неизменными.

По состоянию на 19 января 2016 года цены на бензин марки А-95 колебались в пределах от 18,00 грн до 20,99 грн за литр.

При этом, отмечают в АМКУ, последние месяцы 2015 года и начала 2016 года ряд игроков – лидеров рынка устанавливали и поддерживали одинаковые цены на высокооктановые бензины.

«В частности, бензин А-95 на уровне 20,99 грн за литр. Указанный уровень цен был высоким и, в частности, превышал индикативную розничную цену на АЗС во второй декаде января 2016 года, которая, по расчетам Минэнергоугля, составляет 19,67 грн за литр», - говорится в сообщении АМКУ.

«Учитывая указанное, распоряжением государственного уполномоченного Антимонопольного комитета начато рассмотрение дела по признакам совершения нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, антиконкурентных согласованных действий на рынках розничной реализации светлых нефтепродуктов», - отметили в АМКУ.

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Как сообщал УНИАН, 13 января 2016 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину, а также главе Антимонопольного комитета Украины Юрию Терентьеву провести переговоры с операторами рынка нефтепродуктов для снижения цен на бензин на фоне падения цен на нефть. Одновременно Яценюк дал поручение АМКУ наработать формулу ценообразования на нефтепродукты в зависимости от цены на нефть по принципу «чем выше цена на нефть в мире, тем выше цены на АЗС, и наоборот». По словам премьера, АМКУ в течение нескольких недель «не удосужился это сделать».