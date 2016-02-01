Цены на нефть продолжают падать на статистике из Китая

Нефть в понедельник торгуется на мировых рынках в минусе на фоне негативной статистики из одного из основных потребителей сырья КНР, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Вечером стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,56% - до 34,71 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 4,43%, до 32,13 доллара за баррель.

Индекс деловой активности производственного сектора Китая в январе снизился до 49,4 пункта с 49,7 пункта в декабре - до самого низкого значения с августа 2012 года.