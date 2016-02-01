Российский монополист "Газпром" готовится к нефти по $20

В «Газпроме» начали тестировать варианты бюджета компании при падении цены на нефть до уровней $25 и $20 за баррель. Об этом, как передает ТАСС, рассказал первый заместитель начальника финансово-экономического департамента Игорь Шаталов на встрече в инвесторами в Нью-Йорке.

«Заложенная в бюджет цена на нефть $50 за баррель была ниже большинства прогнозов аналитиков, но мы параллельно сделали сценарий с ценой нефти $35 за баррель... Сейчас мы ведем работу по анализу сценариев с ценой нефти $25 и $20 за баррель», — сказал он.

Член правления газового холдинга Олег Аксютин в ходе той же встречи заявил, что в компании считают временным текущее падение нефтяных цен. Также Аксютин подчеркнул, что государство заинтересовано в сохранении целостности группы «Газпром». «Особенно в текущий кризисный период», — отметил топ-менеджер.

Ранее в январе о расчете стрессового сценария с ценой на нефть $20–25 за баррель и даже ниже рассказал финансовый директор Сбербанка Александр Морозов, напоминает РБК. По его словам, базовый сценарий, заложенный в бизнес-план на 2016 год, предполагает, что средняя цена на нефть марки Brent в 2016 году составит $35 за баррель (против $50 за баррель, заложенных в базовый сценарий, подготовленный в конце 2015 года). При этом средний курс доллара составит 77,4 руб./долл., предыдущий сценарий предполагал средний курс около 60 руб./долл.

По словам главы компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова, в компании готовятся к средней по 2016 году цене барреля нефти $30 за баррель. При этом стрессовый сценарий предусматривает падение цены до $20. Алекперов считает, что критическим моментом для российской нефтянки станет падение цен на нефть ниже $24 за баррель.