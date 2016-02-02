Польская PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома"

03:16, 02 февраля 2016
Энергетика
3624

Польская нефтяная и газовая компания PGNiG 1 февраля подала против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" иск в Стокгольмский арбитраж для пересмотра условий ценообразования в долгосрочном контракте на закупку газа.

УНІАН

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Меры, предпринятые PGNiG, направлены на приведение долгосрочного контракта от 1996 года в соответствие с ситуацией на европейском рынке природного газа. Учитывая конфиденциальный характер арбитража, PGNiG не предоставляет подробной информации об иске и требованиях компании", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПольша хочет снизить зависимость от российского газа - построит газопровод в Норвегию

При этом не исключается возможность проведения переговоров между сторонами и достижения соглашения.

Как сообщал УНИАН, итальянская компания Saipem в ноябре 2015 года направила заявление об арбитраже при Международной торговой палате в Париже против подконтрольной «Газпрому» South Stream Transport B. V.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter