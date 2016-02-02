Польская PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома"
Польская нефтяная и газовая компания PGNiG 1 февраля подала против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" иск в Стокгольмский арбитраж для пересмотра условий ценообразования в долгосрочном контракте на закупку газа.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Меры, предпринятые PGNiG, направлены на приведение долгосрочного контракта от 1996 года в соответствие с ситуацией на европейском рынке природного газа. Учитывая конфиденциальный характер арбитража, PGNiG не предоставляет подробной информации об иске и требованиях компании", - говорится в сообщении.
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При этом не исключается возможность проведения переговоров между сторонами и достижения соглашения.
Как сообщал УНИАН, итальянская компания Saipem в ноябре 2015 года направила заявление об арбитраже при Международной торговой палате в Париже против подконтрольной «Газпрому» South Stream Transport B. V.