Статданные из Китая продолжают обваливать цены на нефть

Мировые цены на нефть на торгах вторника продолжают отыгрывать слабые статданные из Китая, которые днем ранее увели стоимость нефти в "красную" зону, вызвав опасения у инвесторов за спрос на "черное золото" со стороны второго по величине ее потребителя в мире, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 07:19 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,97% - до 33,57 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,37% - до 30,87 доллара за баррель.

Опубликованные в понедельник статистические данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая вызвали негативную динамику на нефтяном рынке. Согласно отчету, в январе показатель снизился до 49,4 пункта с 49,7 пункта в декабре, что стало очередным подтверждением того, что экономика КНР продолжает замедляться, вызывая опасения у инвесторов за спрос на нефтяном рынке со стороны КНР.

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"Данные свидетельствуют о сохраняющихся неопределенности и сдерживающих факторах роста в перспективе", - заявил агентству Рейтер один из аналитиков в Barclays.

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Кроме того, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов из стран ОПЕК, что встреча для обсуждения возможного снижения добычи пока не планируется.