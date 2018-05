S&P взялось за нефтегазовые компании: рейтинг Shell снижен до рекордного уровня

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's ухудшило долгосрочный рейтинг Royal Dutch Shell Plc - нидерландско-британской нефтегазовой компании, которая является четвёртой по величине активов в мире, - до «А+» с «АА-» и поставило его на пересмотр с возможностью дальнейшего снижения, передает Bloomberg.

Отмечается, что это самый низкий уровень за все время присвоения агентством S&P рейтингов этой нефтяной компании с 1990 года.

Кроме того, на пересмотр с негативным прогнозом помещены рейтинги BP Plc, Eni SpA, Repsol S.A., Statoil ASA, Statoil Forsikring AS, Statoil US Holdings Inc. и Total S.A.

Пересмотр рейтингов нефтегазовых компаний связан с падением цен на нефть, которое вызвало серьезные финансовые проблемы в этом сегменте рынка.

С лета 2014 года цены на нефть обвалились более чем на 75% на фоне преобладания предложения над спросом, снижения темпов роста экономики Китая и отказом ОПЕК сократить квоты на добычу.

Из-за обвала котировок мировые нефтегазовые компании заморозили инвестиции примерно на $400 млрд. Если ситуация не изменится, то многие компании заморозят проекты, а также начнут сокращать свой бизнес.

Ранее Moody's предупредило о вероятности снижения кредитных рейтингов около 175 горнодобывающих и нефтегазовых компаний и поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги 69 компаний, занимающихся разведкой и добычей углеводородов в США.