"Газпром" смирился со сланцевой революцией и готов снижать цены - СМИ

После двухлетнего перерыва на фоне обострения отношений между Россией и США "Газпром" вернулся к диалогу с американскими инвесторами и впервые пояснил, как будет бороться с кризисом на своих внешних рынках, в том числе с последствиями сланцевой революции, факт которой долго отрицал, пишет "Коммерсант".

Теперь руководство монополии, как минимум, признает возможность новой для себя стратегии ценовой конкуренции, что горячо рекомендуют и профильные эксперты.

Читайте такжеАнтимонопольный комитет Украины выставил "Газпрому" штраф на 85 миллиардов гривень "I`ll be back",— с такой фразы из фильма "Терминатор" зампред правления "Газпрома" Александр Медведев начал 1 февраля выступление перед американскими инвесторами.

В 2015 году "Газпром" показательно отменил традиционные встречи в Нью-Йорке и Лондоне, проведя вместо этого презентации в Гонконге и Сингапуре. Но теперь политическая ситуация хотя бы отчасти стабилизировалась, а надежды "Газпрома", как и других крупных российских компаний, на Азию оказались минимум преувеличенными, отмечают собеседники "Ъ".

Господин Медведев и сам признал, что "львиная доля (заемного.— "Ъ") финансирования" "Газпрома" поступает из США, и выразил надежду на встречу в 2017 году.

Давно ожидавшийся выход США на мировой рынок газа

состоялся: в январе первый танкер с американским сжиженным природным газом (СПГ) пошел на экспорт. Для "Газпрома" первым последствием станет усложнение переговоров с восточноевропейскими клиентами.

Суть последовавших речей менеджеров "Газпрома" была собрана в двухминутном видеоролике. Там на фоне свариваемых труб и затерянных в тайге месторождений закадровый голос внушает: компания уже успешно переживала периоды низких цен на энергоносители и у нее есть компоненты для выживания — низкая себестоимость добычи, огромные запасы газа и инфраструктура для поставок в Европу. "Газпром" разработал бюджет со средней ценой на нефть $35 за баррель, тестирует сценарии с $25 и $20 за баррель, уточнил заместитель главы финансового департамента Игорь Шаталов. Монополия урезает инвестиции, отменив или отложив проекты на $20 млрд.

Но у американских инвесторов основные вопросы были о том, сможет ли "Газпром" конкурировать на своем ключевом европейском рынке с дешевым сжиженным газом прежде всего из США. "Газпром" считает, что сумма издержек американских производителей СПГ при доставке в Европу уже сейчас выше, чем текущие и форвардные цены на рынках северо-запада ЕС. Один из аналитиков предположил, что поставщики СПГ смогут резко снизить издержки, как это уже сделали производители американской сланцевой нефти — Александр Медведев заверил, что "Газпром" собирается бороться за свою долю на европейском рынке и низкие удельные затраты "дают нам уверенность, что доля не будет снижаться" (31% в импорте в 2015 году).

"Ъ" ознакомился с подготовленной Еврокомиссией стратегией

по СПГ, на который Брюссель делает основную ставку в попытке уйти от газовой зависимости от России. С точки зрения Еврокомиссии, основные проблемы, которые нужно решить,— это строительство инфраструктуры, чтобы восточные члены ЕС получили доступ к СПГ, и рациональное использование газовых хранилищ.

Это утверждение может быть маркером важного изменения экспортной политики "Газпрома", который в "тучные годы" придерживался стратегии максимизации маржи, предпочитая продавать меньшие объемы газа по более высокой цене. Теперь "Газпром" впервые за многие годы стоит перед перспективой серьезной конкуренции.

По оценке Джеймса Хендерсона из Оксфордского института энергетических исследований, единственной стратегией, которая позволила бы "Газпрому" увеличить выручку на фоне массовых поставок американского СПГ, является поддержание низких цен в Европе. По мнению эксперта, цены $155-180 за тысячу кубометров делают поставки СПГ из США нерентабельными и позволят увеличить экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье до 190 млрд кубометров в год. Попытка удержать текущие цены (более $200 за тысячу кубометров) обернется для монополии потерями минимум $25 млрд выручки за пять лет.