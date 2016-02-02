Убыток British Petroleum из-за дешевой нефти составил $6,5 миллиарда

Британская нефтегазовая компания BP сообщает об убытках в размере почти 6,5 миллиарда долларов по итогам 2015 года на фоне падения мировых цен на нефть, сообщает ВВС со ссылкой на заявление компании.

"Потери компании составили 6,48 миллиарда долларов. По итогам 2014 года BP сообщала о чистой прибыли в размере 3,78 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор BP Роберт Дадли, руководство компании продолжает стремиться к тому, чтобы адаптировать и перестроить BP в новых условиях.

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В середине января BP сообщила о намерении в течение ближайших двух лет сократить более 4 тысяч сотрудников на фоне продолжающегося снижения цен на нефть.

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Общее число работников должно сократиться с нынешних 24 тысяч до примерно 20 тысяч к концу 2017 года. Под сокращение попадают и около 600 сотрудников, задействованных на разработке месторождений в Северном море.