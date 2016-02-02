Украина в январе сократила импорт газа в два раза

Украина в январе 2016 года сократила импорт природного газа по сравнению с январем 2015 года более чем в два раза, - до 0,915 миллиарда кубометров с 1,992 миллиарда кубометров, говорится в сообщении оператора ГТС Украины – госкомпании "Укртрансгаз".

По данным компании, в январе Украина импортировала газ из Словакии (0,834 миллиарда кубометров), Венгрии (0,043 миллиарда кубометров) и Польши (0,038 миллиарда кубометров). Импорт газа из России в январе текущего года отсутствовал.

При этом, как отметили в "Укртрансгазе", потребление газа в Украине в январе 2016 года составило 5,251 миллиарда кубометров, что на 5%, или 0,286 миллиарда кубометров, меньше по сравнению с прошлым годом.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долларов за тысячу кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский "Газпром".

НАК "Нафтогаз Украины" в результате проведенных в декабре-январе тендеров законтрактовал 1,7 миллиарда кубометров природного газа до марта 2016 года у пяти европейских компаний за счет 300 миллионов долларов кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития.

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Как отметили в "Нафтогазе", стоимость природного газа варьируется от 188 до 211 долларов за тысячу кубометров.