Украина удвоила поставки угля из ЮАР и сократила его импорт из России

Украина, испытывающая острый дефицит антрацитовой марки угля для нужд тепловых электростанций из-за военных действий на Донбассе, в 2015 году сократила импорт данного вида топлива из РФ на 69% по сравнению с 2014 годом - до 628 тысяч тонн.

Об этом говорится в документе о выполнении программы деятельности Кабинета министров "Украина-2020", опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, импорт угля из ЮАР в 2015 году вырос более чем в два раза по сравнению с 2014 годом, - до 897 тысяч тонн с 376 тысяч тонн.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, Украина в 2015 году импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 миллиарда долларов.

Крупнейшими поставщиками угля для Украины в прошлом году являлись Россия, США и Казахстан.

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Импорт угля из России в денежном выражении составил 771,3 миллиона долларов (47,2% от расходов на импорт твердого топлива), из США – 400 миллионов долларов (24,5%), из Казахстана – 123,7 миллиона долларов (7,6%). На другие страны пришлось 338,2 миллиона долларов.