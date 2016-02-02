Минэнергоугля просит "Энергоатом" определить целесообразность строительства двух блоков на Хмельницкой АЭС

Министерство энергетики и угольной промышленности просит госкомпанию "Энергоатом" и "Укрэнерго" определить целесообразность строительства двух новых блоков на Хмельницкой атомной электростанции, соглашение о достройке которых с Российской Федерацией был денонсирован Верховной Радой в 2015 году.

Об этом говорится в документе о выполнении программы деятельности Кабинета министров "Украина-2020", опубликованного на сайте правительства.

Согласно документу, 20 января 2016 года Минэнергоугля направило соответствующее письмо в "Энергоатом" и "Укрэнерго".

Министерство видит риски с вероятным использованием существующих строительных конструкций, что требует проведения дополнительной независимой экспертизы их прочности и соответствия требованиям безопасности эксплуатации ядерных установок.

Кроме этого, по мнению министерства, привлечение к строительству чешской компании Skoda JS a.s. также несет в себе риски, так как ее владельцем является юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации.

"Компания Skoda JS a.s. не является производителем оборудования, а заказывает его изготовление в Российской Федерации", - отмечается в документе.

Также в министерстве обращают внимание на то, что существующие строительные конструкции не пригодны к размещению реакторов новых поколений, которые полностью соответствуют рекомендациям МАГАТЭ и других международных организаций по вопросам безопасности эксплуатации ядерных установок.

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Как сообщал УНИАН, согласно программе правительства, Украина планирует до 2020 года завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, фундамент которых был заложен еще во времена СССР.

В то же время, в документе не уточняется, по каким технологиям планируется достройка энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания "Атомстройэкспорт". В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

Глава "Энергоатома" Юрий Недашковский в конце 2014 года заявил, что Украина может денонсировать соглашение с Россией из-за отсутствия со стороны последней каких-либо подвижек в реализации этого проекта. Заменить "Росатом" в реализации проекта достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС может чешская Skoda.

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"Энергоатом" намерен использовать не менее 70% украинского оборудования при достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

На сегодняшний день готовность энергоблока №3 составляет 75%, а блока №4 – 25%.