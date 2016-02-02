Кабмин утвердил стоимость реконструкции системы водоснабжения Южно-Украинской АЭС

Кабинет министров Украины утвердил откорректированный проект реконструкции системы технического водоснабжения Южно-Украинской АЭС, реализация которого позволит снять ограничения выдачи мощности со станции, вызванные недостаточной охлаждающей способностью Ташлыкского водоема-охладителя.

Как сообщает пресс-служба госкомпании "Энергоатом", оператора всех действующих АЭС, соответствующее распоряжение правительства № 49-р от 13 января 2016 года размещено на сайте Кабмина.

"Согласно распоряжению Кабмина, откорректирована сметная стоимость строительных работ и оборудования, предусмотренных проектом, составляет 986,4 миллиона гривень (в ценах по состоянию на 1 сентября 2015 года)", - сообщили в "Энергоатоме".

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При этом в компании напомнили, что в предыдущем варианте распоряжение Кабмина по данному проекту, утвержденному 7 декабря 2005 года, его сметная стоимость составляла 205 миллионов гривень, которых было недостаточно для выполнения необходимых работ и закупки оборудования.

"После реализации проекта дополнительный годовой отпуск электроэнергии ЮУАЭС составит от 547 миллионов кВт-ч (консервативные данные) до 2,549 млрд кВт-ч (максимальная расчетная оценка)".

За 2015 год станция произвела 15,9 миллиарда кВт-ч электроэнергии.

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Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС - основа Южно-Украинского энергетического комплекса, расположенного на юге Украины в Николаевской области. Он обеспечивает потребности в электрической энергии региона с более чем пятимиллионным населением. В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата суммарной мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь - гидроагрегат №3).