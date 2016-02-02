Минэнергоугля разработало закон о демонополизации рынка угля

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины разработало проект Закона Украины "О рынке угольной продукции", целью которого является установление правил торговли на рынке угольной продукции в условиях поэтапной приватизации энергетической отрасли, а также создание прозрачного рынка угольной продукции с равными условиями ведения бизнеса для всех субъектов хозяйствования, включая государственные предприятия, сообщается на сайте ведомства.

"Законопроект определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка угля, основанного на принципах свободной конкуренции, защите прав потребителей и обеспечении условий свободного и устойчивого снабжения угольной продукцией", - отметили в министерстве.

Согласно сообщению, предпосылками принятия законопроекта являются отсутствие рыночных механизмов ценообразования и стимулов для повышения эффективности угольных предприятий, нерешенность вопросов прозрачности ценообразования, в частности, определение цены на энергетический уголь с учетом его энергетической ценности, а также необходимость предотвратить установку ограничений на рынке угля в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации (ВТО), программы правительства и коалиционного соглашения.

Принятие законопроекта, как отмечают в ведомстве, будет способствовать созданию прозрачного рынка угольной продукции с различными условиями ведения бизнеса для всех субъектов хозяйствования, включая государственные предприятия. В частности, принятие законопроекта позволит создать благоприятные условия для обеспечения экономики страны собственной угольной продукцией в достаточных объемах, надлежащего качества и по оптимальным ценам, равноправные условия хозяйствования для участников рынка, обеспечить конкурентную среду на рынке угля, обеспечит формирование цены на угольную продукцию с помощью рыночных механизмов (электронные биржевые торги, долгосрочные контракты без государственных посредников) и прочее.

Законопроект после согласования с рядом государственных ведомств, в том числе с Антимонопольным комитетом, с уполномоченными представителями всеукраинских профсоюзов и после общественного обсуждения будет представлен на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Читайте такжеЯценюк рассказал, как правительство будет реформировать угольную отрасль

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года Антимонопольный комитет Украины начал расследование злоупотреблений монопольным положением на энергетическом рынке группой компаний ДТЭК, принадлежащих Ринату Ахметову. По итогу 9 месяцев прошлого года доля ДТЭК в добыче угля в Украине превысила 72%.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин неоднократно обвинял ДТЭК в организации шахтерских митингов в Украине, в частности в Киеве, а также в нежелании компании закупать уголь у государственных шахт.

В конце января министр сообщил, что ДТЭК задолжал шахтерам Львовско-Волынского бассейна порядка 200 миллионов гривень за поставленный уголь для компании "Западэнерго".

Читайте такжеУкраинская энергетика: спасение в реформе

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент", принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.

В угольный сегмент ДТЭК входят "ДТЭК Павлоградуголь" (объединяющее 10 шахт), "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), шахта "Белозерская" и пять обогатительных фабрик.