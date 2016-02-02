Иран обязали выплатить Турции $1 миллиард компенсации за завышение цены на газ

Международный арбитражный суд обязал Иран на 10-15% снизить цены за газ, экспортировавшийся в Турцию в период с 2011 по 2015 год, и выплатить Анкаре около 1 миллиарда долларов в качестве компенсации, сообщает Прайм со ссылкой на заявление заместителя главы министерства нефти Ирана Хамид Реза Араки.

Согласно постановлению, Иран должен выплатить компенсацию Турции за то, что в указанный период завышал цены на экспортируемый газ.

"Постановление суда окончательное, но точная сумма, которую Иран должен выплатить, еще не определена", - цитирует Араки агентство Tasnim. По его словам, компенсация будет составлять около одного миллиарда долларов, вопрос о способах выплаты компенсации стороны будут обсуждать позже.

Читайте такжеТрадиционно для Кремля: Россия отменила скидку на газ для Турции

Тегеран и Анкара пытались решить вопрос о скидках на газ в двустороннем порядке, однако сторонам не удалось прийти к какому-либо соглашению. Турция обратилась в Международный арбитражный суд в 2012 году с требованием пересмотреть цены на импортируемый из Ирана газ.

Читайте такжеИран готовится стать конкурентом России на газовом рынке Европы

Иран продает свой газ в Турцию с 2001 года и является вторым по объему после России поставщиком голубого топлива в эту страну, поставляя в год 10 миллиардов кубометров газа. Цена на иранский газ официально не разглашается. В феврале 2015 года международный арбитражный суд начал рассмотрение иска Турции к Ирану. Турция требует снижения цены на иранский газ на 25%.