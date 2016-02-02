Судебный спор "Нафтогаза" и "Газпрома": российский монополист будет готовить ответ на иск до 9 октября

Российский газовый монополист компания "Газпром" до 9 октября 2016 года должен предоставить в Стокгольмский арбитраж ответ на исковые требования НАК "Нафтогаз Украины", которые украинская энергокомпания подала в 2015 году, стремясь внести изменения в газовые контракты от 2009 года.

Об этом говорится в документе о выполнении программы деятельности Кабинета министров "Украина-2020", опубликованного на сайте правительства.

Согласно документу, 5 марта 2015 года состоялось заседание по арбитражному делу "Нафтогаза" с "Газпромом", на котором был утвержден процессуальный график проведения арбитража.

Согласно утвержденному графику проведения арбитража, 30 апреля 2015 года "Нафтогаз" подал исковое заявление.

"В срок до 9 октября 2016 ответчик (ОАО "Газпром") должен подать отзыв на исковое заявление", - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2014 года НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским "Газпромом", а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.

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В июне 2014 года компания "Нафтогаз Украины" также подала иск к российскому газовому монополисту "Газпром" в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма. Кроме пересмотра цены на российское топливо, которая резко возросла со второго квартала 2014 года более чем на треть - до 485 долларов за тысячу кубометров, в исковом заявлении "Нафтогаза" содержится требование к "Газпрому" вернуть 6 миллиардов долларов, которые украинская компания переплатила с 2010 года.

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Украина хочет пересмотреть в целом условия газового контракта с "Газпромом" от 2009 года.