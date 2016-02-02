Большинство членов ОПЕК против экстренного заседания - СМИ

Большинство членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не поддерживают проведение чрезвычайного заседания до запланированной в июне регулярной встречи, сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на источники в организации, передает Прайм.

Венесуэла ранее предложила провести экстренное заседание ОПЕК, на котором обсуждалась бы проблемы низких цен на нефть, уже в феврале. Предложение поддержали Алжир, Нигерия и Эквадор. Однако для того, чтобы совещание состоялось, нужно согласие других членов ОПЕК.

"По состоянию на сегодняшнее утро, число поддержавших заседание стран, которое требуется для его созыва, не было достигнуто," - сообщают источники в ОПЕК .

По словам собеседника агентства, большинство членов организации не видит необходимости проводить встречу на фоне отсутствия консенсуса о том, что следует предпринять.

Как сообщило в понедельник министерство энергетики РФ, глава ведомства Александр Новак на встрече с министром горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио Дель Пино обсудил возможность проведения в ближайшее время консультаций по нефти стран, входящих и не входящих в ОПЕК, и подтвердил свою готовность участвовать в них.

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С начала лета 2014 года к концу 2015 года цены на нефть обвалились более чем втрое — со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent, а в 2016 году уже опускались ниже 30 долларов. Фундаментально спад объясняется высоким уровнем добычи в мире при замедлившемся спросе, в том числе из-за ситуации в Китае. Однако столь глубокое падение (ниже 40-50 долларов) эксперты все чаще стали увязывать с финансовыми факторами, включая укрепление доллара. В прогнозах же они в целом едины — низкие нефтяные цены надолго.