"Укрнафта" обвинила исполнительного директора "Нафтогаза" в искажении информации

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» обвинила исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника в искажении фактов о деятельности "Укрнафты", что дискредитирует как менеджмент «Укрнафты», так и менеджмент НАК «Нафтогаз Украины», говорится в заявлении компании.

«Представители ПАО «Укрнафта» крайне удивлены поведением исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины». 25 января 2016 года на его странице Facebook была размещена конфиденциальная информация о заседании в Кабинете министров», - говорится в сообщении «Укрнафты».

«Кажется, что для исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины», имеющего полный доступ к официальным данным мажоритарного акционера общества («Укрнафты» - УНИАН), распространение внутренней информации о деятельности компании уже вошло в привычку. В то же время, во многих случаях, используя пристальное внимание некоторых национальных СМИ, он позволяет себе искажать факты. Однако подобные поступки часто противоречат официальной позиции НАК «Нафтогаз Украины», - отметили в компании.

«Укрнафта», обращаясь к СМИ, попросила воздержаться от публикации непроверенных и недостоверных данных, которые непонятным для компании образом поступают от Пасишника, который не является работником «Укрнафты» и «злоупотребляет доступом к официальной информации НАК «Нафтогаз Украины».

«Соответствующее поведение дискредитирует как менеджмент ПАО «Укрнафта», так и менеджмент НАК «Нафтогаз Украины», - добавили в компании.

«Создается впечатление, что такие поступки умышленно направлены в ущерб репутации общества и его работников. Кроме того, они препятствуют ПАО «Укрнафта» и правительству Украины эффективно работать над разрешением существующих проблем отрасли, чтобы в дальнейшем успешно двигаться вперед», - подчеркивается в сообщении «Укрнафты».

Как сообщал УНИАН, эксперты на рынке не раз заявляли о том, что за продолжающимися больше года атаками на «Укрнафту» стоит группа компаний «Континиум», подконтрольная умершему Игорю Еремееву и Степану Ивахиву.

Непосредственным инициатором многих скандалов и вбросом непроверенной информации о деятельности «Укрнафты» является исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Андрей Пасишник, который до этого назначения работал помощником Игоря Еремеева и на различных должностях в «Континиуме».

В частности, в октябре 2015 года Пасишник распространил видео заседания некой рабочей группы по урегулированию налоговой задолженности «Укрнафты», обвиняя менеджмент компании в нежелании обсуждать данную проблему. Однако позже глава «Укрнафты» Марк Роллинз на встрече с журналистами объяснил, что заранее предупредил руководство «Нафтогаза Украины» о невозможности присутствия на заседании группы. После этого случая Ролинз заявил, что в Украине есть должностные лица, которые сосредоточены исключительно на уничтожении "Укрнафты", однако такая позиция противоречит государственным интересам.

До сих пор «Нафтогаз Украины» отказывается погасить долг перед «Укрнафтой» в размере 50 млрд. грн за отобранный на протяжении 2006-2010 годов у компании газ, что срывает планы «Укрнафты» погасить задолженность перед бюджетом около 10 млрд.грн.