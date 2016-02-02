Саудовская Аравия из-за дешевой нефти впервые в истории займет на внешнем рынке

Обвал мировых цен на нефть вынуждает власти Саудовской Аравии впервые в истории выйти на мировой долговой рынок и выпустить облигации, пишет британская Financial Times.

Дополнительным фактором, который выступает финансовым бременем для королевства, стало расширение военного присутствия в Сирии и Йемене.

Доходы бюджета Саудовской Аравии формируются от доходов от продажи нефти на 73%. Падение мировых цен на нефть привело к снижению валютных резервов королевства по итогам 2015 года на $97 млрд, до $640 млрд. При этом власти отмечают, что при текущей динамике нефтяных цен дефицит бюджета может достичь 50% ВВП к 2020 году против 1,6% ВВП в конце 2014 года.

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Аналитики отмечают, что размер выпуска облигаций Саудовской Аравии и уровень их доходности будет зависеть от трех факторов: цены на нефть, золотовалютных резервов страны и рыночной волатильности. Если давление на всех этих направлениях снизится, дебют Эр-Рияда на мировом рынке долга может оказаться очень удачным, однако в случае нарастания кризисных явлений саудиты могут ограничиться заимствованием лишь нескольких миллиардов долларов и под сравнительно высокий процент, передает Gazeta.ru.

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Банковские аналитики полагают, что первый выпуск бондов Саудовской Аравии составит $5 млрд. При этом они также отмечают, что власти могут рассчитывать на значительный доход от выхода госкомпании Saudi Aramco на IPO, о котором уже было объявлено ранее.