Украина впервые прошла зиму без российского газа и сократила его потребление на 21% - Порошенко

20:29, 02 февраля 2016
Энергетика
5273

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина впервые прошла зиму без российского газа и сократила его потребление на 21% по сравнению с прошлым годом.

порошенко / REUTERS

Об этом он заявил во время встречи с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Читайте такжеГлава МИД Словакии заявил о поддержке безвизового режима для граждан Украины

«Собеседники уделили особое внимание обсуждению вопросов энергетической безопасности. Президент Украины поблагодарил руководство Словакии за увеличение объемов реверсных поставок газа в Украину», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПайетт выступил против смены состава Кабмина: это "будет подпитывать усилия Кремля"

«Мы прошли первую зиму без российского газа. Мы сократили потребление на 21% по сравнению с прошлым годом. Мы вводим энергетическую диверсификацию и энергетическую независимость», – цитирует Порошенко его пресс-служба.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter