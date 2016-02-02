Украина впервые прошла зиму без российского газа и сократила его потребление на 21% - Порошенко

Об этом он заявил во время встречи с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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«Собеседники уделили особое внимание обсуждению вопросов энергетической безопасности. Президент Украины поблагодарил руководство Словакии за увеличение объемов реверсных поставок газа в Украину», - говорится в сообщении.

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«Мы прошли первую зиму без российского газа. Мы сократили потребление на 21% по сравнению с прошлым годом. Мы вводим энергетическую диверсификацию и энергетическую независимость», – цитирует Порошенко его пресс-служба.