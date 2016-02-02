Украина и Словакия настаивают на недопустимости строительства газопровода "Северный поток-2"

Как сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, об этом заявили президент Порошенко и вице-премьер-министр, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в ходе переговоров в Киеве.

«Президент Украины и глава МИД Словакии настаивают на недопустимости реализации проекта «Северный поток-2, - сообщили в пресс-службе. - В то же время президент Украины поблагодарил руководство Словакии за увеличение объемов реверсных поставок газа в Украину».

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Помимо газовых вопросов, стороны также обсудили алгоритм взаимодействия на евроинтеграционном направлении в контексте председательства Словакии в ЕС во второй половине 2016 года. В этой связи, Украина и Словакия обратили внимание на необходимость открытия общих пунктов пропуска на украинско-словацкой границе, что позволит облегчить прохождение таможенных и приграничных процедур для граждан.

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В контексте политических заявлений президент Порошенко и вице-премьер Лайчак обсудили ход «Минского» процесса и вопрос продолжения режима санкций против России до момента полного выполнения Минских соглашений.

Ранее вице-премьер Лайчак провел встречу с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. В ходе встречи стороны также обратили внимание на недопустимость строительства «Северного потока-2». При этом премьер Яценюк сообщил, что Украина подала жалобу в Секретариат энергосообщества с просьбой не просто расследовать условия реализации проекта строительства газопровода, а закрыть его.