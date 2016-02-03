Цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть в среду продолжают снижаться, отыгрывая данные Американского институт нефти (API), сообщившего о росте запасов "черного золота" в США на прошлой неделе, а также реагируя на сообщения из Ирана о намерении увеличить объем ежедневного экспорта нефти с марта, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55% - до 32,54 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,49% - до 29,73 доллара за баррель, сообщает Прайм.

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Американский институт нефти (API) ранее в ходе торгов сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,8 миллиона баррелей. Несмотря на то, что показатель оказался меньше прогнозов аналитиков, ожидавших рост запасов на 4,8 миллиона баррелей, отчет продолжает свидетельствовать о сохранении переизбытка предложения на рынке.

Кроме того, инвесторы активно реагируют на новости из Ирана, где управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании во вторник сообщил о намерении страны нарастить экспорт нефти с марта текущего года до показателя в 2,3 миллиона баррелей в день. По итогам января объем экспорта нефти иранской стороной составил 1,5 миллиона баррелей в день, в феврале показатель ожидается на уровне 1,44 миллиона баррелей в день.

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В центре внимания инвесторов сегодня находятся также данные еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго США. Согласно прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 января, увеличились на 4,733 миллиона баррелей - до 499,6 миллиона баррелей.