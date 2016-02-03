Люди Медведчука продают Украине антрацит из оккупированного Донбасса под видом угля из ЮАР - СМИ (документы)

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

Отмечается, что вместо африканского украинские ТЭС, вероятно, получают наш же уголь с шахт, которые находятся на неконтролируемой территории.

"Более того - за его поставками стоят люди, приближенные к Виктору Медведчуку, который участвует в переговорах между Россией и Украиной по урегулированию конфликта на Донбассе",- говорится в материале.

Согласно расследованию, в ноябре прошлого года на связь вышел сотрудник отдела обеспечения топливом Змиевской ТЭС, входящей в состав "Центрэнерго", пожелавший не называть свое имя.

Мужчина сообщил, что электростанция начала получать вагоны с углем вообще без какой-либо сопроводительной документации.

Позже выяснилось, что ключевым участником сделки была компания Arida Global Limited, зарегистрированная в Гонконге, которая ранее уже поставляла уголь на "Центрэнерго".

Но в этот раз, по декларации от 14 ноября 2015 года, копия которой есть в распоряжении издания, 76 тысяч тонн угля она купила в Южной Африке, привезла с Черного моря, после чего балкер ушел не в украинские порты, а в российские.

Оттуда по железной дороге товар был доставлен до границы с Украиной на пограничный переход "Соловей-Тополи", где его приобрела ГП "Укринтерэнерго". Затем эта государственная компания перепродала его "Центрэнерго", которая в свою очередь доставила уголь на ТЭС, отмечается в расследовании.

Также в ходе расследования выяснилось, где именно лодка находилась в последние полгода. В отчете не фигурируют российские порты. Так, в конце октября, когда лодка, по расчетам, должна была уже двигаться в сторону Европы, она курсировала у берегов Ганы.

Также удалось "поймать" руководство самой ТЭС - на вопрос издания, поставили ли на Змиевскую ТЭС африканский уголь, директор станции Игорь Бабенко ответил: "Нет". После чего сразу положил трубку.

Кроме того, трейдер-активный участник рынка, пожелавший не раскрывать свое имя, также подтвердил мнимость сделки.

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"Российские порты на Черном море не принимают импорт, - сказал собеседник. - Они будут рассказывать, что не растамаживают уголь, а разгружают прямо в море на баржи, но это глупость - это уголь из Донбасса. Его везут через Россию под видом африканского, потому что так можно зафиксировать цену в долларах да еще и увеличить ее за счет якобы сложной логистики".

По его словам, стандартная схема "легализации" донбасского угля выглядит так: топливо доставляют на станцию Гуково в Россию, а от нее направляют до перехода Соловей-Тополи в Харьковской области.

Опрошенные УП трейдеры, работающие на угольном рынке, связывают успех компании с персоной кума президента России Виктора Медведчука.

В распоряжении редакции оказался контракт Arida Global Limited с "Центрэнерго" от декабря 2014 года на покупку российского угля. В нем как представитель Arida фигурирует некий Никита Поз. Он известен как владелец доли акций ООО "Консул-Украина", которое занимается гостиничным бизнесом и которое в свою очередь арендовало участок у противотуберкулезного санатория имени Боброва под строительство дачи Виктора Медведчука.





Также в 2012 году кандидат в депутаты Тарас Козак указал компанию "Прайвэт канселер" Никиты Поза своим местом работы.

Козак длительное время работал на различных должностях в Государственной таможенной службе, был там заместителем председателя, возглавлял Западную региональную таможню.

Сейчас он является народным депутатом от "Оппозиционного блока". В парламенте его знают как ближайшего соратника Виктора Медведчука. Один из трейдеров рассказывал изданию, что Козак также выступает переговорщиком от Arida Global Ltd.