Иран впервые начал поставки нефтепродуктов в Таджикистан

Иран впервые поставил нефтепродукты в Таджикистан, объём первой поставки составил 2,9 миллиона литров газойля, сообщает агентство Shana со ссылкой на слова руководителя сбытовой компании National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) Мохаммада Мехди Корейя.

"Учитывая высокое качество иранских нефтепродуктов, ожидается увеличение спроса со стороны соседних стран", - сказал он.

Начало поставок стало возможным после отмены международных санкций против Ирана и двусторонних переговоров, передет Прайм.

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Ранее агентство Рейтер сообщало, что экспорт нефти из Ирана в январе и феврале 2016 года может возрасти более чем на 20% по сравнению со среднесуточным показателем прошлого года.