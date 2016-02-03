В Грузии обнаружено крупное месторождение газа

В Южной Кахетии (Грузия) обнаружено 5,3 триллиона кубометров природного газа, сообщает Газета.ru со ссылкой на заявление руководителя американской компании Frontera Resources Стива Никандроса.

"Эти объемы будут продаваться на рынке в течение 10 лет и изменят правила игры в поставках газа. В ближайшие пять лет компания собирается начать экспорт топлива. Предполагается, что его будут закупать Турция и страны Восточной Европы", - говорится в сообщении.

В 2015 году американская Frontera Resources оценивала запасы месторождения в 3,8 триллиона кубометров.

В минувшем году компания заключила соглашение с "Нафтогазом" на поставки сжиженного газа со своих объектов в Грузии.

Читайте такжеВ Средиземном море обнаружено крупнейшее месторождение газа

Frontera Resources — американская нефтегазовая компания, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов. Свою работу в Грузии она начала в апреле 2014 года.

Читайте такжеНа Закарпатье открыто новое газовое месторождение

В настоящее время Грузия импортирует газ из Азербайджана и получает 10 процентов от транзита российского газа в Армению.