Венесуэла начала импорт нефти из США

США в конце января впервые после снятия Конгрессом запрета на экспорт нефти поставили венесуэльской госкомпании PDVSA партию марки WTI, сообщает Прайм со ссылкой на Bloomberg.

"Сырьё было доставлено на танкере Eagle Kuantan в порт Баллен-Бэй на острове Кюрасао (Малые Антильские острова, гособразование в составе Нидерландов, расположен недалеко от побережья Венесуэлы), где работает принадлежащий PDVSA нефтеперерабатывающий завод. Объем поставки составил 548 тысяч баррелей, по данным главы исследовательской компании ClipperData Мэтью Смита", - говорится в сообщении.

Венесуэла является шестым по добыче членом ОПЕК. Согласно данным американского Минэнерго, в 2015 году Венесуэла экспортировала в США около 800 тысяч баррелей нефти в сутки.

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При этом для нефтепереработки Венесуэла импортирует более легкую нефть, которую затем смешивает со своей. Так, в прошлом году страна импортировала из-за рубежа около 40 тысяч баррелей в сутки преимущественно из России, Анголы и Нигерии.