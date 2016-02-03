"Укргазвыдобування" намерена стабилизировать добычу газа

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргазвыдобування" после падения добычи природного газа в 2015 году почти на 500 миллионов кубометров рассчитывает в первом квартале 2016 года стабилизировать добычу углеводородов и добиться роста добычи на 26 миллионов кубометров, сказал журналистам главный инженер компании Алексей Нестеренко.

"По нашим ожиданиям, в первом квартале будет плюс 26 миллионов кубометров", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

По словам Нестеренко, на сегодняшний день среднесуточная добыча газа составляет около 40 миллионов кубометров.

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Как сообщал УНИАН, "Укргазвыдобування" в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сократила добычу природного газа на 3,8%, или на 572 миллиона кубометров, - до 14,528 миллиарда кубометров с 15,1 миллиарда кубометров.

При этом в компании заявили о цели с 2016 года начать реализацию программы "20/20", которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 миллиардов кубометров газа в 2020 году.

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"Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%.