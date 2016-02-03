Болгария окончательно отказалась от "Южного потока"

Депутаты парламента Болгарии отклонили предложение о возобновлении проекта "Южный поток", предложение не было принято, сообщает Novinite.ru.

"За" предложение проголосовали 27 депутатов, "против" - 16 и 65 проголосовали "воздержался". Таско Ерменков из парламентской группы "БСП - Левая Болгария" сказал, что возобновление газопровода - это все равно, что возобновить имя кого-либо мертвого", - говорится в сообщении.

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В 2014 году правительство Пламена Орешарски прекратило работу над проектом "Южный поток". Официально проект был остановлен, потому что он не соответствовал европейским требованиям.

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В январе 2016 года появились слухи о возобновлении проекта, которые впоследствии были опровержены.