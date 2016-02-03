Демчишин отрицает закупку для "Центрэнерго" угля из зоны АТО под видом южноафриканского

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин отрицает появившуюся в СМИ информацию о закупке государственной энергогенерирующей компанией "Центрэнерго" угля антрацита из зоны АТО под видом угля из Южно-Африканской республики, который значительно дороже.

"Есть официально утвержденный перечень поставщиков… Уголь из зоны АТО идет напрямую по 1 200 гривень/тонна. То есть, по стандартной цене, по которой мы закупали у государственных шахт", - сказал Демчишин в комментарии УНИАН.

Также министр сообщил, что министерство пристально следило за передвижением каждого судна, которое доставляло южноафриканский уголь для ТЭС "Центрэнерго".

"Тот уголь, который заходит из ЮАР, я могу точно подтвердить, что зашел из ЮАР. Есть не только сертификаты, но и подтверждение по всей цепочке (поставок – УНИАН)", - подчеркнул Демчишин.

При этом он сообщил, что стоимость южноафриканского угля, который поставляется в Украину, находится на уровне около 74 долларов/тонна.

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Ранее в СМИ появилась информация, что под видом угля из ЮАР для "Центрэнерго" поставляется антрацит из зоны АТО. При этом контролируют этот процесс люди, приближенные к Виктору Медведчуку, который берет участие в переговорах Украины и России по урегулированию войны на Донбассе, а также является кумом президента России Владимира Путина.