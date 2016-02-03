Президент "Энергоатома" задекларировал 1 миллион дохода за 2015 год

Президент Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрий Недашковский в 2015 году получил 1,011 миллиона гривень дохода, который полностью состоит из заработной платы.

Об этом говорится в декларации Недашковского от 26 января 2016 года, размещенной на сайте госкомпании.

Согласно документу, доходы членов его семьи за 2015 год составили 66,3 тысячи гривень, вся сумма приходится на заработную плату.

По декларации, президент "Энергоатома" владеет квартирой в Киеве общей площадью 212,2 квадратных метра, легковым автомобилем Suzuki SX-4 c объемом двигателя 1 586 кубических сантиметров 2012 года выпуска, а также земельным участком в Одесской области площадью 504 квадратных метра.

На содержание имущества главы "Энергоатома" в 2014 году было потрачено 23,1 тысячи гривень.

Также сообщается, что на счетах в банках Недашковский хранит 214 тысяч гривень. При этом он дополнительно сообщил, что по состоянию на 31 декабря 2015 года его наличные сбережения составили 200 тысяч гривень, 20,8 тысячи евро и 12,6 тысячи долларов.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году доход Недашковского, по данным декларации, составил 737,7 тысячи гривень.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 60% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.