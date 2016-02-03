Армения ведет переговоры с Ираном по поставкам газа, сообщает издание Arka со ссылкой на заявление министра международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриеляна.

"Мы ведем переговоры с Ираном по газу, но есть некоторые рыночные и ценовые факторы, о которых министр уже указывал", - сказал Габриелян.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Армении Ерванд Захарян заявлял, что Иран не предлагает Армении приобретать газ по более низкой цене, чем Россия - 165 долларов за 1 тысячу кубометров.

"Ни одной стране Иран не продает газ по такой цене", - сказал Захарян.

При этом Габриелян отметил, что Россия не имеет монопольных прав на поставки природного газа в Армению, в связи с чем нет ограничений по закупкам газа из Ирана.

По его словам, после проведения обсуждений правительство Армении недавно обратилось также к российским коллегам с просьбой о снижении стоимости цен на российский газ для Армении.

"На данный момент в этом направлении ведутся переговоры", - сказал Габриелян.

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Россия в настоящее время является единственным поставщиком природного газа в Армению, поставляемого транзитом через территорию Грузии. Цена на российское "голубое топливо" для Армении на границе составляет 165 долларов за 1 тысячу кубометров.

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Ежегодно Армения получает из Ирана порядка 365 - 370 миллионов кубометров газа в год, который перерабатывается в электроэнергию и поставляется обратно в ИРИ. При этом, годовая пропускная способность газопровода Иран - Армения (задействован в 2007 году) составляет 2,2 миллиарда кубометров в год.