Армения ведет переговоры с Ираном по поставкам газа
В правительстве Армении отметили, что Россия не имеет монопольных прав на поставки природного газа в страну.
Армения ведет переговоры с Ираном по поставкам газа, сообщает издание Arka со ссылкой на заявление министра международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриеляна.
"Мы ведем переговоры с Ираном по газу, но есть некоторые рыночные и ценовые факторы, о которых министр уже указывал", - сказал Габриелян.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Армении Ерванд Захарян заявлял, что Иран не предлагает Армении приобретать газ по более низкой цене, чем Россия - 165 долларов за 1 тысячу кубометров.
"Ни одной стране Иран не продает газ по такой цене", - сказал Захарян.
При этом Габриелян отметил, что Россия не имеет монопольных прав на поставки природного газа в Армению, в связи с чем нет ограничений по закупкам газа из Ирана.
По его словам, после проведения обсуждений правительство Армении недавно обратилось также к российским коллегам с просьбой о снижении стоимости цен на российский газ для Армении.
"На данный момент в этом направлении ведутся переговоры", - сказал Габриелян.
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Россия в настоящее время является единственным поставщиком природного газа в Армению, поставляемого транзитом через территорию Грузии. Цена на российское "голубое топливо" для Армении на границе составляет 165 долларов за 1 тысячу кубометров.
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Ежегодно Армения получает из Ирана порядка 365 - 370 миллионов кубометров газа в год, который перерабатывается в электроэнергию и поставляется обратно в ИРИ. При этом, годовая пропускная способность газопровода Иран - Армения (задействован в 2007 году) составляет 2,2 миллиарда кубометров в год.