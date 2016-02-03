Компания российского олигарха получила доступ к пяти участкам на шельфе Норвегии
20:42, 03 февраля 2016Энергетика
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Четыре участка расположены в Норвежском море, еще один - в Северном море.
REUTERS
Норвежская "дочка" немецкой компании AG DEA Deutsche Erdoel, подконтрольная Letter One Михаила Фридмана, приобрела лицензии на пять участков на шельфе в Норвегии, передает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Согласно сообщению, четыре участка расположены в Норвежском море, еще один - в Северном море.
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В результате DEA стала обладателем лицензий на 77 участках в Норвегии, на 16 из которых компания также выступает оператором.
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Ранее Фридман приобрел нефтегазовые активы E.ON в Норвегии.
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