ЕС хочет изучить контракты "Газпрома" с европейскими клиентами - СМИ

Об этом в среду, 3 февраля, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на соответствующие проекты документов, попавших в распоряжение издания, передает Deutsche Welle.

В Еврокомиссии считают, что газовый гигант серьезно мешает существованию конкурентного рынка в Центральной и Восточной Европе - там, где компания на сегодняшний день является доминирующим поставщиком.

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В частности, речь идет о том, что компания "Газпром" запретила перепродавать свой газ между странами ЕС, что позволяет ей взимать несправедливую цену за голубое топливо.

Согласно подготовленным документам, Еврокомиссия хочет знать все подробности договоров, срок действия которых превышает один год, там, где поставщик покрывает более 40 процентов годовой потребности страны в энергоресурсах. Новые правила могут коснуться и проекта "Северный поток-2".

Ранее УНИАН сообщал, что депутаты парламента Болгарии отклонили предложение о возобновлении проекта "Южный поток". Напомним, в 2014 году правительство Пламена Орешарски прекратил работу над проектом "Южный поток". Официально проект был остановлен, поскольку он не соответствовал европейским требованиям.