Цены на нефть растут на фоне ослабшего доллара

Мировые цены на нефть на торгах четверга растут, поддерживаемые долларом, значительно ослабшим в среду из-за заявления главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли (William Dudley) о возможных дальнейших действиях ФРС в отношении повышения базовой процентной ставки в стране, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 07:39 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47% - до 35,20 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,64%, до 32,50 доллара за баррель.

Оптимизм инвесторов, приведший к росту мировых цен на нефть в четверг, возник на фоне заявлений Уильяма Дадли. Глава ФРБ Нью-Йорка сообщил, что финансовые условия в последнее время значительно затруднились и перспективы ослабления мировой экономики могут быть приняты во внимание на следующим заседании ФРС США в марте.

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Слова Дадли заставили рынки в очередной раз усомниться в темпах дальнейшего повышения базовой процентной ставки в США. Ряд аналитиков считает, что регулятор поднимет ставку в 2016 году лишь два раза вместо прогнозируемых ранее четырех. Некоторые участники торгов уверены, что ФРС вообще не станет повышать ставку в текущем году из-за нестабильных экономических условий.

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"Мы видим ралли в нефтяном рынке, толчок которому дал учет динамики доллара", - сообщил агентству Рейтер директор по торговле фьючерсами Mizuho Securities USA Роберт Йогер (Robert Yawger).