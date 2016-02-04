Убыток норвежского нефтяного гиганта Statoil в 2015 году превысил $4 миллиарда

Чистый убыток, приходящийся на акционеров норвежской нефтегазовой группы Statoil ASA, по стандартам МСФО, за 2015 год составил 37,3 миллиарда норвежских крон (4,28 миллиарда долларов) против чистой прибыли годом ранее в 22 миллиарда крон (2,52 миллиарда долларов), сообщает Прайм со ссылкой на отчет компании.

"Statoil связывает ухудшение показателя с ослаблением цен на сырьевые товары. При этом скорректированная прибыль компании за отчетный период составила 77 миллиардов крон (8,83 миллиарда долларов), что на 43% ниже показателя за аналогичный период в 2014 году", - говорится в сообщении.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненный убыток компании - 11,8 кроны (1,35 доллара) против прибыли в 6,87 кроны (0,78 доллара) годом ранее. Выручка Statoil за 2015 год составила 465,3 миллиарда крон (53,4 миллиарда долларов), что на 23,3% ниже аналогичного показателя 2014 года.

Чистый убыток Statoil в четвертом квартале увеличился на 3,3% - до 9,2 миллиарда крон (1,05 миллиарда долларов). Квартальная выручка компании оказалась на 25,7% ниже аналогичного показателя прошлого года - 109,2 миллиарда крон (12,53 миллиарда долларов). В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненный убыток компании в четвертом квартале составил 2,89 кроны (0,33 доллара) против убытка в 2,81 кроны (0,32 доллара) годом ранее.

"Тем не менее, мы продолжаем достигать значительного прогресса в работе с затратами и их эффективностью. В настоящий момент мы движемся дальше на пути к выполнению нашей программы по совершенствованию, а также продолжаем ужесточать капитальные расходы и затраты на поисково-разведочные работы. Это ключевые элементы в управлении бизнесом в период низких цен на нефть", - заявил президент и генеральный директор компании Эльдар Сэтре (Eldar Sеtre).

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Объем добычи углеводородов Statoil за 2015 вырос на 2,2% - до 1,971 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.