Вице-канцлер Австрии заявил в Москве о поддержке его страной "Северного потока-2" - СМИ

Вице-канцлер и министр экономики, науки и научных исследований Австрии Райнхольд Миттерленер в ходе своего визита в Москву демонстрировал куда более дружелюбное отношение к России, чем большинство его европейских коллег - в ходе закрытой встречи с российским премьером он признал, что реализации проекта газопровода Nord Stream 2 мешают «политические взгляды», но заверил, что Австрия эту инициативу поддерживает, пишет "Коммерсант".

Переговоры Дмитрия Медведева и Райнхольда Миттерленера состоялись в среду, 3 февраля, в подмосковной резиденции российского премьера «Горки».

По данным “Ъ”, одной из ключевых тем закрытой части переговоров была энергетика — прежде всего судьба проекта Nord Stream 2. Австрийская компания OMV, крупнейшим акционером которой является государство, участвует в этом проекте с долей 10%, как и англо-голландская Shell, немецкие E.On и Wintershall и французская Engie.

Читайте такжеЯценюк: Украина подала жалобу на "Северный поток-2", требует закрыть проектЛидеры ЕС 18 января «жестко и эмоционально» обсудили газопровод Nord Stream 2. По словам главы Евросовета и старого противника проекта Дональда Туска, решение о судьбе газопровода будет принимать Еврокомиссия по итогам юридического анализа. Впрочем, ее реальные полномочия, как и полномочия Евросовета, в данном вопросе невелики. По мнению собеседников «Ъ», спор на самом деле велся не о газопроводе, а о том, почему одним европейским странам нельзя дружить с Россией, а другим все-таки можно.

По информации “Ъ”, австрийский гость заверил Дмитрия Медведева, что его страна предпримет все усилия, чтобы, используя свое влияние, способствовать реализации проекта. В то же время он признал, что могут возникнуть два препятствия: сопротивление Польши, а также «политические взгляды Евросоюза и различия в подходах отдельных стран ЕС». При этом вице-канцлер дал понять, что проблемы носят «не юридический, а политический» характер, так как ряд стран ЕС опасается увеличения своей зависимости от России. «Речь идет не о правовых, а о политических озабоченностях ряда стран ЕС: не усиливаем ли мы таким образом зависимость (от России.— “Ъ”)? Я же считаю, что именно взаимозависимость является ответом на вопрос о (гарантиях.— “Ъ”) безопасности. Если стороны зависят друг от друга, это неплохо. Это позволяет влиять на решение партнеров и вырабатывать компромиссы... Так что в целом в этой сфере (энергетике.— “Ъ”) я вижу для нас хорошие возможности укрепления сотрудничества»,— заявил он.

При этом Миттерленер добавил, что позиция Финляндии по Nord Stream 2 «не будет большой проблемой».

«Газпрому» в январе предстоит выбрать, кто будет строить морскую часть газопровода Nord Stream-2 по дну Балтийского моря. По данным «Ъ», на контракт стоимостью $4 млрд претендуют французская Technip, швейцарская Allseas, голландская Royal IHC и итальянская Saipem. Наиболее логичным кандидатом выглядит именно Saipem.

Также, по данным “Ъ”, собеседники обсудили ряд внешнеполитических тем — в частности, Украину, Сирию и Турцию. Говоря об урегулировании украинского кризиса, Миттерленер высказался за скорейшее выполнение минских соглашений, отметив, что здесь «многое зависит от Киева».